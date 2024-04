Já faz mais de dois anos que as aulas presenciais voltaram a ser rotina nas escolas, mas os esforços para recompor a aprendizagem perdida no período de isolamento seguem vivos. Em todas as redes de ensino, iniciativas como a criação de turmas especiais, laboratórios e projetos, ligadas especialmente às áreas de língua portuguesa e matemática, se consolidaram, a fim de enfrentar uma realidade que consiste em conhecimentos insuficientes e problemas de alfabetização entre alunos dos Anos Finais do Ensino Fundamental.