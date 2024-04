– Estudei até a terceira série, mas eu era criança, já esqueci tudo. Conheço todas as letras, mas não sei juntar elas. Eu trabalhava de cozinheira, sabia tudo de cabeça. Decorava as receitas para poder preparar. Tenho dificuldade para usar celular, pegar ônibus, ver o preço das coisas no mercado.