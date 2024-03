Analfabetos, pessoas que não trabalham nem estudam e profissionais que optam por abandonar os estudos impactam no mercado de trabalho e atrasam o desenvolvimento do Estado e do país. A constatação é de especialistas a partir dos dados da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio Contínua (Pnad), divulgada nesta sexta-feira (22), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).