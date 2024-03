A taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais passou de 2,5% em 2022 para 2,7% em 2023, o que representa aumento de pelo menos 24 mil analfabetos no Rio Grande do Sul. O cenário, entretanto, é considerado de estabilidade. No total, foram contabilizadas 256 mil pessoas nessa faixa etária que não sabiam ler e escrever no Estado no ano passado, sendo que 62,5% delas são brancas – são cerca de 160 mil pessoas brancas nesta condição. Em 2019, a taxa de analfabetismo no RS era de 2,4%.