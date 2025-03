Governo federal afirma ter recursos para garantir o Pé-de-Meia em 2025

Ministro participou de evento do Todos Pela Educação.

O ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou nesta quinta-feira (13), que o governo federal já tem recursos para garantir o Pé-de-Meia , embora o programa não tenha sido incluído no Orçamento de 2025.

— O Tribunal de Contas da União (TCU) autorizou uso de recursos de fundos privados. Nós, inclusive, pagamos agora no final do ano — disse.

Em evento da organização Todos Pela Educação, em São Paulo, Santana também lembrou que o governo tem até 120 dias para apresentar ao Congresso Nacional medidas para incluir o programa no Orçamento da União, conforme as orientações do TCU, que determinou que o governo tomasse providências para adequar o programa às regras orçamentárias.