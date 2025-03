Quase mil alunos do interior de Uruguaiana estão sem transporte escolar há um mês

Para muitos estudantes, a presença na sala de aula fica inviabilizada em razão da falta do serviço. Leonardo Portella / divulgação

Desde o início das aulas da rede estadual, há um mês, os alunos do interior de Uruguaiana, na Fronteira Oeste, não têm acesso ao transporte escolar. Também são prejudicados pelo problema os alunos da rede municipal, cujas aulas começaram há três semanas. De acordo com a Secretaria da Educação de Uruguaiana, aproximadamente mil alunos são afetados. Para muitos estudantes, isso significa um mês sem ter aulas.

A reportagem entrou em contato com as mães de alguns alunos que moram no interior do município. O relato é de que há escolas rurais que suspenderam as aulas por tempo indeterminado, enquanto a maioria dos alunos não consegue chegar até o local. Por outro lado, os alunos do interior que estudam na zona urbana e que estão sem transporte acabam perdendo as aulas, que ocorrem de forma normal.

A família de Daniela Britez Pfeifer mora a 17 quilômetros da escola do filho, de 15 anos. Daniela conta que, no começo do ano letivo, tentava levar o adolescente para escola todo o dia, mas o preço alto da gasolina tornou a solução inviável para a família. A outra filha, ainda no Ensino Fundamental, estuda em uma das escolas rurais que está com as aulas suspensas.

— A minha menina de 9 anos pede todos os dias pra ir pra escola, ela só quer estudar — conta Daniela.

Em nota (leia a íntegra abaixo), a prefeitura de Uruguaiana afirmou que a licitação para a seleção de empresas segue em andamento e foi feita antes do ano letivo, dentro do prazo regular. No entanto, em um dos processos, a vencedora da licitação não apresentou a documentação necessária. Seguindo o procedimento legal, a empresa que ficou em segundo lugar foi convocada para apresentar os registros devidos. Neste caso, até o momento, a prefeitura não tem estimativa de conclusão de contratação do serviço.

O executivo destacou, no entanto, que o segundo processo de seleção está em estágio mais avançado. A empresa vencedora já apresentou a documentação necessária e a prefeitura prevê que o serviço recomece em breve.

Contraponto

O que diz a prefeitura do município

Em uma força-tarefa administrativa ordenada pelo Prefeito Municipal de Uruguaiana, Carlos Delgado, com a participação de diferentes secretarias, o Município realizou uma licitação, ainda antes do ano letivo de 2025, para a contratação de empresas responsáveis pelo transporte escolar de alunos do interior, com exigências que garantem maior qualidade e mais segurança aos estudantes.

Obedecendo todos os trâmites e prazos legais, o processo foi executado com sucesso e está na fase final, onde a empresa vencedora não apresentou a documentação dentro do prazo necessário e, respeitando todas as determinações jurídicas, a outra empresa que havia ocupado o segundo lugar no processo licitatório foi convocada para a apresentação das documentações necessárias para o início dos serviços.

Esta fase tem uma previsão de até 10 dias para a conclusão e está sendo diretamente acompanhada pela Prefeitura, que pensando nos moradores afetados, atua da forma mais ágil possível para garantir a solução rápida para o desafio.

É importante destacar que uma outra empresa, vencedora de dois lotes do processo licitatório, apresentou a documentação necessária e deve começar a prestação dos serviços em breve. Mesmo assim, a Prefeitura se mantém atenta e proativa na resolução do restante desta situação, que como mencionado, já deve ser concluída nos próximos dias.