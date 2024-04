Uma pesquisa do Datafolha encomendada pelo Todos Pela Educação indica que sete em cada 10 adolescentes entre 14 e 16 anos afirmam que pretendem estudar e trabalhar durante o Ensino Médio. Divulgado neste mês, o estudo foi realizado entre janeiro e fevereiro deste ano e contou com respostas de 462 estudantes de escolas públicas e privadas de 113 municípios, incluindo regiões metropolitanas e Interior em todas as regiões do Brasil.