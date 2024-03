Com a revelação dos municípios que serão contemplados pelo plano de expansão dos institutos federais (IFs), do governo federal, as prefeituras do interior do Rio Grande do Sul estão se preparando para realizar investimentos e implementar mudanças. Haverá cinco novos campi no Estado – em Caçapava do Sul, Gramado, Porto Alegre, São Leopoldo e São Luiz Gonzaga. Foi divulgada, nesta terça-feira (12), a lista das cem cidades brasileiras.