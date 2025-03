Vídeo mostra sequestro de empresário encontrado morto em São Leopoldo

Um vídeo mostra a ação de criminosos que sequestraram o empresário Diego Brito da Silva, 32 anos, encontrado posteriormente carbonizado ao lado de um carro incendiado em São Leopoldo , no Vale do Sinos, em 5 de fevereiro de 2025.

Assista ao vídeo:

Horas depois, o corpo de Diego foi encontrado em um carro incendiado no bairro São Miguel, no município do Vale do Sinos, poucos quilômetros distante de onde foi pego. O carro era roubado e tinha placas clonadas, diz a delegada.