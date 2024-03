Até 2026, o Rio Grande do Sul ganhará cinco novos institutos federais. As unidades serão construídas em Caçapava do Sul, Gramado, Porto Alegre, São Leopoldo e São Luiz Gonzaga. Estes são os municípios gaúchos contemplados na expansão do governo federal, que prevê a inauguração de cem novos campi até o final do mandato de Luiz Inácio Lula da Silva.