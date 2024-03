O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Educação, Camilo Santana, anunciaram, na manhã desta terça-feira (12), onde serão construídas cem novas unidades do Instituto Federal (IF) até 2026. No Rio Grande do Sul, as novas unidades serão em Caçapava do Sul, São Luiz Gonzaga, São Leopoldo, Porto Alegre e Gramado. Atualmente, existem 42 campi no Estado, espalhados em 16 municípios (veja o mapa abaixo).