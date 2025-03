Escola de Barra do Ribeiro fica sem energia por pelo menos duas semanas

A Escola Estadual de Ensino Médio Francisco Rosales Neumann, em Barra do Ribeiro, no Sul do Estado, ficou sem luz por duas semanas. Desde 24 de fevereiro, os alunos do ensino médio tiveram aulas sem energia elétrica. Por conta da falta de luz, as aulas noturnas do ensino técnico foram realizadas de forma remota. A CEEE Equatorial afirma que o problema foi corrigido nesta terça-feira (11).