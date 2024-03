Foi divulgada, nesta terça-feira (12), a lista de municípios que contarão com os cem novos institutos federais a serem inaugurados pelo governo federal. No Rio Grande do Sul, estão confirmadas cinco novas unidades, em Caçapava do Sul, Gramado, Porto Alegre, São Leopoldo e São Luiz Gonzaga. Nas próximas semanas, haverá reuniões para dimensionar cada um dos campi. Com a expansão, a expectativa é abrir pelo menos 6 mil vagas, segundo Júlio Heck, reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do RS (IFRS).