Após retaliação, Trump ameaça impor tarifas de 200% sobre vinhos e champanhes europeus

UE se diz disposta a negociar com Trump.

"Se a tarifa não for retirada imediatamente, os Estados Unidos aplicarão em breve uma tarifa de 200% sobre TODOS OS VINHOS, CHAMPANHES E PRODUTOS ALCOÓLICOS DA FRANÇA E DE OUTROS PAÍSES DA UE", escreveu Trump no Truth Social.

A medida do bloco, prevista para entrar em vigor em 13 de abril, foi anunciada na quarta-feira (12), em retaliação ao aumento de 25% das tarifas sobre aço e alumínio anunciados por Trump . Apesar disso, a União Europeia afirmou que está aberta para negociar diminuição das tarifas junto ao Estados Unidos.

Após o anúncio da União Europeia, Trump definiu o bloco como uma autoridade tributária abusiva . As declarações foram feitas na rede Truth Social.

"A União Europeia, uma das autoridades tributárias e tarifárias mais hostis e abusivas do mundo, que foi formada com o único propósito de tirar vantagem dos Estados Unidos, acaba de colocar uma tarifa desagradável de 50% sobre o uísque", escreveu.

As ameaças de Trump repercutiram mal no mercado financeiro. Segundo a Agência Reuters, as ações dos Estados Unidos apresentam queda, mas o setor de fabricação de bebidas alcóolicas europeias também perdeu valor.