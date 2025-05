Santa Maria tem chuva de 120mm em 12 horas e bloqueio total na RS-287

Santa Maria, no centro do Estado, registrou mais de 120 milímetros de chuva em um período de 12 horas e já contabiliza estragos nesta sexta-feira (9). Dos 40 bairros da cidade, 15 registram alagamentos. De acordo com a Defesa Civil, quatro famílias estão desalojadas e duas tiveram as casas destelhadas. No bairro Medianeira, o muro de uma escola cedeu.