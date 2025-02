Donald Trump confirma taxas de 25% para aço e alumínio importados pelos Estados Unidos

As medidas visam igualar as taxas impostas por outros países aos produtos americanos. Trump, que já havia adotado tarifas similares em seu primeiro mandato, com isenções a países como Canadá, México e Brasil, indica que agora essas isenções podem ser revistas. A decisão busca responder a práticas comerciais consideradas desiguais por Trump, especialmente as tarifas sobre automóveis entre os EUA e a UE.



As importações de aço dos EUA vêm principalmente do Canadá, Brasil e México, com o vizinho do norte sendo o maior fornecedor de alumínio primário, representando 79% do total importado pelos EUA até novembro de 2024.