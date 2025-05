O "influencer de Deus": saiba quem é Carlo Acutis o jovem que vai virar santo

Carlo morreu em 12 de outubro de 2006. Associação Carlos Acutis / Divulgação

O "santo millenial", o "santo influencer", o "santo de tênis e calça jeans". Muitos são os adjetivos dados a Carlo Acutis, o jovem que seria canonizado no dia 27 de abril em cerimônia que acabou cancelada em razão da morte do papa Francisco.

Carlo foge ao estereótipo dos santos — não era religioso, no sentido estrito da palavra, nem tinha idade para isso. Era um jovem normal que adorava tecnologia e internet. Morreu aos 15 anos de leucemia.

Sua história tem mobilizado adolescentes do mundo inteiro que rumaram para a Itália para a santificação - e que, com o cancelamento, acabaram lotando a Praça de São Pedro no funeral do pontífice argentino, dando um novo sopro de juventude à Igreja Católica.

Olhar para os necessitados

Ainda criança, na rica Milão, no norte da Itália, ele tinha uma preocupação com os mais pobres, incomum para sua idade. Conta-se que uma vez o menino, ao avistar um homem em situação de rua sentado na calçada, com roupas rasgadas, decidiu parar. O pai tentou apressá-lo:

— Vamos, Carlo. Não é seguro ficar parado aqui.

Mas o garoto resistiu.

— Aquele é Jesus disfarçado — respondeu o garoto.

Com a permissão dos pais, ele se aproximou, usou o dinheiro da mesada para comprar comida, sentou-se ao lado do homem e dividiu com ele o lanche — e a conversa. A partir desse dia, passou a usar parte da mesada para ajudar pessoas sem-teto, comprando sacos de dormir e refeições, mas também oferecendo o que mais importava: escuta.

A vida de Carlo

Nascido em Londres, em 3 de maio de 1991, Carlo viveu quase toda a sua vida na cidade do norte da Itália. Filho único, cresceu em uma família de fé moderada — sua mãe, por exemplo, havia frequentado a missa pouquíssimas vezes antes do nascimento do filho. Mas Carlo demonstrou, desde cedo, uma devoção incomum. Com apenas sete anos, pediu para fazer a Primeira Comunhão. Passou a frequentar diariamente a missa, a rezar o terço e a criar uma relação profunda com os ensinamentos de Jesus, especialmente na Eucaristia.

Gênio da internet

Ele aprendeu sozinho a programar e a fazer design de sites. Nos anos 2000, enquanto a internet engatinhava, Carlo teve a ideia de criar uma página sobre milagres eucarísticos — fenômenos extraordinários nos quais, segundo a fé católica, a presença real de Cristo se manifesta de forma visível na hóstia ou no vinho consagrados, em forma de carne ou sangue.

Com precisão, ele catalogou mais de 160 milagres reconhecidos pela Igreja, organizando-os com mapas, imagens e descrições. O objetivo era mostrar que Cristo está presente na Eucaristia — que ele costumava chamar de sua "autoestrada para o céu”.

Em 2006, o câncer avançou rapidamente. Durante o tratamento, ele ofereceu seus sofrimentos “pelo Papa e pela Igreja”, com uma serenidade que impressionou médicos, amigos e familiares. Faleceu em 12 de outubro daquele ano, dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.

Seu corpo está sepultado no Santuário do Despojamento (Santuario della Spogliazione), em Assis. O local, destaca o padre brasileiro Gustavo Alves Batista, que estuda em Roma, é significativo, pois foi ali que São Francisco de Assis renunciou a todos os seus bens terrenos, despojando-se de suas vestes e as entregando ao pai.

— Carlo Acutis tem trazido muitos jovens para a Igreja, com seu exemplo, e por ser um adolescente leigo na era digital — afirma.

No santuário, uma urna de vidro abriga o corpo de Carlo, vestido como ele costumava andar: calça jeans, tênis esportivos e moletom azul.

— É bonito que, pela primeira vez na história, será possível ver um santo vestido assim. Isso é uma grande mensagem — afirmou o reitor do santuário, padre Carlos Acácio Gonçalves Ferreira.

A Igreja tem Santa Clara como padroeira da televisão e, agora, séculos depois, Carlo Acutis, oficialmente, ,foi declarado padroeiro da internet.

O site

Carlo Acutis catalogou milagres eucarísticos reconhecidos pela Igreja Católica, organizando-os por país e época. Cada milagre é apresentado com descrições históricas, imagens e informações detalhadas, permitindo uma verdadeira "visita virtual" aos locais onde ocorreram esses eventos extraordinários. ​

Um milagre no Brasil

Após a morte de Carlo Acutis, começaram a surgir relatos de curas atribuídas a sua intercessão. Em 2020, o jovem foi beatificado pelo papa Francisco, após o Vaticano reconhecer um milagre ocorrido no Brasil.

É aí que a história de Carlo se mistura com a de outro jovem, o sul-matogrossense Matheus Vianna. Desde os primeiros meses de vida, o brasileiro sofria de uma condição rara chamada pâncreas anular, uma anomalia congênita que causava vômitos frequentes e impedia a digestão adequada. ​

Em 12 de outubro de 2013, na Paróquia São Sebastião, em Campo Grande, Matheus, então com quatro anos, participou de uma bênção com a relíquia de Carlo - um pedaço de sua camiseta. Na fila para a bênção, seu avô o orientou a pedir que "parasse de vomitar". Ao tocar a relíquia, Matheus fez o pedido e, a partir daquele momento, os episódios de vômito cessaram completamente. ​

Exames médicos confirmaram a ausência da anomalia pancreática. A arquidiocese local reuniu testemunhos e documentação, e os enviou ao Vaticano. Em 14 de novembro de 2019, a Congregação para as Causas dos Santos reconheceu oficialmente o milagre, atribuindo-o à intercessão de Carlo. ​

O episódio foi determinante para a beatificação de Carlo, ocorrida em 10 de outubro de 2020, em Assis. Matheus, hoje aos 14 anos, vive com saúde em Anápolis, Goiás. É descrito como um adolescente reservado e devoto.

