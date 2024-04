Os beneficiários do Programa Todo Jovem na Escola recebem, na sexta-feira (19), a segunda parcela do auxílio previsto a estudantes do Ensino Médio da rede pública. Em março, houve o pagamento referente à matrícula. Para ter acesso aos valores, os alunos devem retirar o Cartão Cidadão, disponível nas agências do Banrisul – exceto no caso de Porto Alegre, onde a retirada ocorre na Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS).