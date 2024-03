O governo do Rio Grande do Sul assinou na manhã desta quarta-feira (6) contratos das atas de registro de preço regionalizadas para manutenção da rede estadual. A assinatura contempla, inicialmente, 552 escolas. No total, o Estado prevê obras em 1350 instituições em todo o Estado no período entre 2024 e 2026, com investimento total de R$ 775 milhões.