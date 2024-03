Em evento no Palácio Piratini na manhã desta terça-feira (12), o governo do Estado detalhou o Programa Estadual de Apoio à Alfabetização, conhecido como Alfabetiza Tchê. A aplicação dos recursos – que incluem um programa com 1,6 mil bolsas para profissionais – foi apresentada pela secretária da Educação, Raquel Teixeira.