Enare 2025 seleciona estudantes de Medicina para vagas de especialização em hospitais do Brasil.

Candidatos de ao menos seis Estados contestam os resultados do Exame Nacional de Residência Médica (Enare) 2025. O programa oferece vagas de especialização em hospitais de todo o Brasil para estudantes de Medicina a partir do sexto ano de graduação. Conforme o g1, há relatos de "notas inconsistentes" na etapa de análise curricular.

Popularmente conhecido como o "Enem das Residências Médicas", o Enare abre vagas em mais de 160 instituições de saúde do Brasil. As oportunidades são direcionadas a estudantes de Medicina a partir do sexto ano de graduação, que utilizam a nota no exame para concorrer a uma das vagas — nesta edição, são 8,7 mil oportunidades para 89 mil candidatos.

O resultado final do Enare é constituído a partir de duas etapas distintas: 90% dos pontos são oriundos da prova teórica e os 10% restantes, da análise curricular que avalia o desempenho em disciplinas durante a graduação, estágios e presença em congressos, por exemplo.

É na etapa de análise curricular que estudantes relataram problemas, alguns, inclusive, moveram ações judiciais contra a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), vinculada ao Ministério da Educação (MEC), e a Fundação Getúlio Vargas (FGV), responsáveis por organizar o exame.

Estudantes apontam que não pontuaram na análise curricular, mesmo com a apresentação de documentos que comprovam as suas atividades. Outros admitiram que o resultado obtido foi acima do esperado, com "certificados que sequer apresentaram", cita o g1.

— A análise curricular feita pela banca organizadora afirma que o histórico escolar não foi anexado. Sendo assim, invalidaram a análise, ignoraram e zeraram meu histórico escolar. Várias pessoas sendo beneficiadas com pontuações por certificados inexistentes e a maioria com os currículos não avaliados ou avaliados erroneamente. O processo perdeu totalmente a credibilidade — disse Juliana Andrade, de São Luís, que não teve nota atribuída, mesmo com números de protocolos que comprovam o envio de documentação.

Recursos sem resultado

As notas do Enare foram divulgadas em 8 de janeiro, dia em que começaram os relatos sobre atribuições de pontuação erradas. Dois dias depois, a banca organizadora anunciou que os pontos da análise curricular seriam desconsiderados.

As novas notas foram publicadas em 14 de janeiro e estudantes que seguem com problemas entraram com recursos até dia 16. Os pedidos foram analisados e parte dos estudantes afirmam que seguiram com notas zeradas nos resultados divulgados em 21 de janeiro, sem nenhuma justificativa e com a apresentação de documentos acadêmicos e histórico escolar.

— Tive o segundo melhor desempenho do país na prova objetiva para a minha especialidade (87 pontos) e, mesmo assim, não vou ser aprovado — contou Vitor de Carvalho, estudante de Florianópolis, que relata ter enviado documentos semelhantes ao de um colega e apenas ele foi reprovado.

Caso de Justiça

Ao menos 16 estudantes movem uma ação judicial contra a FGV e a Ebserh devido aos problemas relatados. Vitor de Carvalho teve liminar favorável na 1ª Vara Federal de Blumenau para "determinar às autoridades impetradas que promovam a análise do histórico escolar".

— A FGV está dando respostas vagas aos alunos, como "indeferido ou parcialmente deferido, veja detalhamento na página de respostas". E o detalhamento é: "Documento não enviado" — relata a advogada Arsênia Breckenfiel, que representa 16 candidatos do Enare.

Contraponto

Segundo o g1, a Ebserh afirma que, "imediatamente após tomar conhecimento dos relatos de possíveis inconsistências na análise curricular, solicitou apuração da FGV".