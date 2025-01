Publicação da lista dos aprovados ocorreu apenas na segunda-feira. Divulgação / Agencia Brasil

Ao menos três universidades do Rio Grande do Sul precisaram alterar o cronograma de matrículas dos alunos aprovados na chamada regular do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). O início do processo estava previsto para segunda-feira (27), mas as instituições afirmam que receberam a lista de aprovados do Ministério da Educação (MEC) com atraso. Nesta terça-feira (28), a pasta anunciou a extensão do prazo em três dias, para 3 de fevereiro.

O MEC no entanto, ainda não divulgou as novas datas das próximas etapas do processo de seleção. Entre elas, o novo período de manifestação de interesse na lista de espera por uma vaga pelo candidato que não for selecionado na chamada regular; e a nova data de convocação dos selecionados pela lista de espera.

Tanto a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) quanto a Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e a Universidade Federal de Rio Grande (Furg) divulgaram notas oficiais, esclarecendo o atraso no cronograma (leia abaixo).

A previsão inicial era de que a lista fosse divulgada no domingo (26), mas a publicação ocorreu apenas na segunda-feira. O período inicial de matrículas ocorreria entre 27 e 31 de janeiro, mas com o atraso, as matrículas de algumas universidades também tiveram alterações.

As universidades divulgaram editais para as matrículas, com novas datas e informações de documentação.

UFPel

A UFPel oferece 3.326 vagas por meio do programa. O novo prazo para o início do cadastramento será liberado a partir de 18h desta terça-feira.

Nota da UFPel

"A Pró-Reitoria de Ensino (PRE) da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) informa que a lista de pessoas aprovadas para ingresso na Instituição, pelo Sisu 2025, ainda não foi disponibilizada pelo Ministério da Educação (MEC), o que pode alterar a data inicialmente prevista para matrícula, que seria hoje (27). A PRE está acompanhando a situação do processamento dos dados junto ao MEC, para atualizar o sistema interno e o cronograma de matrículas tão logo os dados estejam disponíveis.

As listas fornecidas pelo MEC são essenciais para a realização das matrículas online em todas as universidade participantes do Sisu. A UFPel reafirma seu compromisso com a transparência e manterá a comunidade informada sobre quaisquer novidades relacionadas ao processo. Atualizações sobre o cronograma e os procedimentos de matrícula serão publicadas no https://wp.ufpel.edu.br/sisu/ e nos demais canais oficiais da UFPel."

UFRGS

Já a UFRGS oferece 1.718 vagas para o Sisu 2025. Na tarde desta terça (28), a universidade divulgou o novo período de matrículas, que será entre 9h de quarta-feira (29) até 23h59min da próxima sexta-feira (31). A etapa na UFRGS é realizada on-line.

Nota da UFRGS

"A UFRGS está acompanhando atentamente os esforços do Ministério da Educação (MEC) para o processamento dos dados necessários à implementação, o mais breve possível, da solicitação de matrículas online do Sisu. Desse modo, a primeira etapa de matrícula na UFRGS, com envio da documentação pelo Portal do Candidato, está com o cronograma temporariamente suspenso.

A Universidade agradece a compreensão e reafirma o compromisso com a transparência e a qualidade do processo. Além disso, empenha-se em manter a comunidade atualizada sobre novidades. As informações sobre as datas e o envio serão atualizadas no site www.ufrgs.br e nos perfis da UFRGS nas redes sociais assim que a Universidade receber e processar os dados necessários".

Furg

A Universidade Federal do Rio Grande (Furg) também precisou suspender as matrículas da primeira chamada. A instituição confirmou que a data da matrícula deve ser divulgada nesta terça-feira, pelo site. A Universidade oferece 2.523 vagas para os 66 cursos de graduação, distribuídos nos municípios de Rio Grande, Santa Vitória do Palmar, São Lourenço do Sul e Santo Antônio da Patrulha.

Nota da Furg

"A Universidade Federal do Rio Grande - FURG informa à comunidade que está acompanhando atentamente os esforços do Ministério da Educação - MEC para o processamento dos dados necessários à implementação da solicitação de matrículas online da chamada regular do SiSU o mais breve possível.

Agradecemos a compreensão de todos e todas e reafirmamos nosso compromisso na transparência e qualidade do processo, e em manter a comunidade informada sobre quaisquer atualizações. Continue acompanhando por nossos meios de comunicação as informações mais confiáveis sobre nosso calendário e passos para a matrícula."

Outras universidades

Na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), o prazo de matrícula vai desta terça-feira até a próxima sexta.