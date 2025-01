MEC libera classificação dos candidatos nas listas de espera do Sisu 2025

A relação de aprovados está disponível no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, que pode ser acessado aqui . Porém, no caso dos candidatos não aprovados na primeira chamada, existe a opção de escolher um dos dois cursos selecionados para ficar na lista de espera e concorrer a uma possível vaga remanescente, em segunda chamada.

Questionado, o MEC não informou qual a explicação para o problema técnico no portal. Candidatos também reclamaram do atraso na divulgação dos resultados , que seria no domingo (26), conforme o edital, mas saiu somente nesta segunda. No final da noite de domingo, às 23h38min, a pasta publicou um comunicado confirmando a divulgação para o dia seguinte.

— Assim como muitas pessoas, eu fiquei boa parte do dia verificando o site para ver se já tinha saído o resultado, e nada. E não teve nenhuma explicação até os últimos minutos do dia, pouco antes da meia-noite. Então, é um completo absurdo — afirma Mirian Silva, 31 anos, aprovada no curso de Letras na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).