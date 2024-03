O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) lançou, nesta segunda-feira (11), a nova versão da Ficha de Comunicação do Aluno Infrequente, a FICAI 4.0. É uma atualização da plataforma de registro e encaminhamento de estudantes do Estado que não estão na escola por infrequência, evasão ou falta de acesso. O recurso existente desde 1997 passou por novas melhorias em sua plataforma digital e promete ser menos burocrático, mais rápido e evitar judicialização.