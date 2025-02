Após adiamento do início das aulas por causa do calor, escolas da rede estadual recebem estudantes nesta quinta-feira

A rede estadual de ensino iniciou o ano letivo nesta quinta-feira (13), após adiamento provocado por uma liminar judicial. Segundo a Secretaria da Educação do RS (Seduc), estão matriculados para cerca de 700 mil estudantes. Em Porto Alegre, a Escola Técnica Estadual Parobé, recebeu os alunos do Ensino Médio com mensagens de boas-vindas e informações sobre uso de celulares e uniformes escolares.

A instituição, de 1,7 mil estudantes, fixou folhas de papel nas paredes com a indicação da lei federal que restringe o uso de celulares no ambiente.

— Ele trouxe o celular, mas sabe que aqui dentro é proibido mexer. Se é, tem que respeitar. Acho importante porque o Ensino Médio exige concentração e ele precisa estar focado — disse Débora Peixota, 42 anos, que acompanhava o filho, de 15, no primeiro dia na instituição.

Umas das razões para o deferimento da liminar que adiou as aulas diante da onda de calor, ainda gerava queixas. Aluno do segundo ano do Ensino Médio, Bernardo da Luz, 16 anos, reclamou da estrutura do colégio para enfrentar o calor:

— As salas não têm ar-condicionado, então em algumas delas é bem complicado ficar — disse.

A escola foi alagada durante a enchente de maio do ano passado, o que gerou danos no telhado dos pavilhões e no prédio central.