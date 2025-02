Com obras paradas, escola estadual em Porto Alegre faz revezamento de turmas

A Escola Estadual Mané Garrincha, na Avenida Érico Veríssimo, em Porto Alegre, está fazendo um revezamento de quatro turmas por conta de obras inacabadas em salas de aula. Secretaria Estadual da Educação (Seduc) não informou se há prazo para retomar os reparos.

O colégio, que fica no Centro Estadual de Treinamento Esportivo (Cete), entrou em obras no mês de agosto do ano passado. As atividades, no entanto, foram interrompidas duas vezes, sendo a primeira em dezembro.

Por conta da interrupção do serviço, quatro salas de aula estão interditadas, o que impacta na rotina de cem alunos. Um banheiro também foi fechado no local. Outro, que já teve a reforma concluída, pode ser utilizado.

Manutenção em salas e banheiros

A reforma previa a troca do piso de 16 salas de aula e a manutenção dos banheiros. Para não comprometer as aulas, foi foi organizada a liberação de duas salas por vez para as atividades. Com isso, há o revezamento entre as turmas do colégio.

A diretora da instituição, Resplande de Sá, contou à reportagem de Zero Hora que as obras, então com previsão de término em novembro, atrasaram e foram interrompidas. Os consertos foram retomados em duas oportunidades, até que ocorreu uma paralisação total em janeiro.

— Eles ficaram de retomar as obras nesta sexta-feira (14), mas não vieram. Ficamos incrédulos, porque não é a primeira vez que prometem o recomeço da obra. Vamos esperar até segunda, mas acho difícil que eles apareçam na escola — afirma.

Enquanto as obras causam a interdição de salas de aula e o revezamento entre as turmas, pais e responsáveis de alunos da Escola Mané Garrincha tem cobrado a direção por eventuais prejuízos ao ensino dos alunos.

— Começamos na quinta-feira (13) o escalonamento das turmas, tanto do terceiro quanto do quarto ano. Estamos recebendo muitas reclamações por parte dos pais, que alegam que o ensino dos filhos está sendo prejudicado — disse a diretora.

O que diz a Seduc

Procurada pela reportagem de Zero Hora, a Secretaria Estadual da Educação (Seduc) confirmou a orientação do revezamento temporário entre as turmas enquanto as obras não forem concluídas.