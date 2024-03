Instituído em 2005, o Programa Nacional de Inclusão de Jovens (ProJovem) será ampliado, segundo o coordenador de Políticas Educacionais do Ministério da Educação (MEC), Yann Furtado. Em participação no seminário “Juventudes fora da escola”, promovido pelo Itaú Educação e Trabalho e pela Fundação Roberto Marinho, em São Paulo, Furtado destacou que a iniciativa, que oferece a modalidade de educação de jovens e adultos (EJA) do Ensino Fundamental integrada à qualificação profissional, é uma das políticas que foram reduzidas nos últimos anos e serão retomadas.