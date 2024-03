O nome Alfabetiza Tchê já é conhecido dos gaúchos como programa do governo do Estado desde 2022, mas está sendo relançado nesta terça-feira (12), no Palácio Piratini, com a adesão dos 497 municípios gaúchos. O objetivo é óbvio: garantir que todas as crianças matriculadas nas escolas públicas aprendam a ler e a escrever até o 2º ano do Ensino Fundamental. É uma meta óbvia porque a alfabetização na idade certa é um compromisso de prefeitos, governadores e autoridades responsáveis pela educação no Brasil.