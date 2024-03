A organização Todos Pela Educação analisou o substitutivo do Projeto de Lei 5.230, de 2023, aprovado pela Câmara de Deputados nesta quarta-feira (20). A proposta define as diretrizes para a política nacional de Ensino Médio e revisa a reforma de feita em 2017. A proposta, de autoria do Executivo, ainda deverá ser analisada pelo Senado.