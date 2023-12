O governo federal decidiu pela retirada da urgência constitucional do projeto de lei que trata do Novo Ensino Médio. Foi publicado na noite desta segunda-feira (11) um despacho da Presidência da República anunciando a medida, em edição extra do Diário Oficial da União (DOU). Com isso, a votação na Câmara dos Deputados, que poderia acontecer nesta terça (12), não deve acontecer.