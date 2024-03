Somente 52% dos estudantes brasileiros nascidos entre 2000 e 2005, que estão, atualmente, com idade entre 19 e 24 anos, conseguiram concluir o Ensino Fundamental no tempo certo e 41% deles finalizaram o Ensino Médio no período adequado. O dado consta do levantamento “Indicador de Regularidade de Trajetórias Educacionais”, da Fundação Itaú.