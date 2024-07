Até 2025 Notícia

Com demora na apresentação de nova proposta, Plano Nacional de Educação tem vigência prorrogada; entenda

Prazo de 10 anos da lei, previsto inicialmente, foi concluído em junho deste ano. No mesmo mês, projeto da legislação que substituirá a atual foi protocolado na Câmara dos Deputados. O instrumento baseia a educação no país, com metas que orientam as políticas públicas

29/07/2024 - 17h05min