A Educação Infantil municipal de Porto Alegre é mais privada do que pública. Apesar de as vagas serem gratuitas, três em cada quatro alunos dessa etapa vinculados à rede em 2023 estavam matriculados em escolas particulares. A parceirização ou a compra dessas vagas acontecem quando há uma demanda superior à capacidade de atendimento das unidades do município. Ainda assim, 2024 iniciou com déficit de 7.540 vagas em creches e pré-escolas.