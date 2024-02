O Conselho Tutelar da Restinga e do extremo sul de Porto Alegre está recebendo diariamente dezenas de famílias que ainda buscam vagas em escolas nos ensinos Fundamental e Médio. Agora, depois do período de matrícula e com aulas já ocorrendo, os pais e responsáveis são orientados a procurar diretamente os colégios, mas muitas vezes recebem respostas negativas e recorrem ao órgão, relata a coordenadora geral dos Conselhos Tutelares de Porto Alegre, Alice Goulart.