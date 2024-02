Nesta segunda-feira (19) teve início o ano letivo na rede estadual e municipal de Porto Alegre. Estudantes da Capital que ainda estiverem sem matrícula ou que buscam transferência de escolas devem procurar diretamente os colégios desejados para consultar a disponibilidade de vagas, em ambas as redes públicas. As orientações são da Secretaria Municipal de Educação (Smed) e da Secretaria da Educação do Estado (Seduc).