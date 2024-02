Vazios desde 2016, nesta segunda-feira (19) os corredores do Instituto de Educação General Flores da Cunha, em Porto Alegre, foram preenchidos pela presença de seus ocupantes por direito: crianças e adolescentes. No total, 1.014 estudantes de turmas do quinto ano do Ensino Fundamental ao final do Ensino Médio iniciaram suas aulas no local, muitos deles, pela primeira vez.