O Conselho Tutelar da microrregião sete de Porto Alegre, que atende demandas do extremo sul do município, registrou movimento intenso na manhã desta sexta-feira (1º). O motivo foi a alta procura de famílias que não conseguiram vagas nas redes municipal e estadual para crianças e adolescentes de diferentes etapas de ensino. A microrregião abrange os bairros Belém Novo, Chapéu do Sol, Lageado, Lami, Ponta Grossa e Restinga.