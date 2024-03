Embora pessoas com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento estejam ocupando cada vez mais espaço no Ensino Superior, ainda são minoria. Em 2022, 79,2 mil estudantes matriculados em cursos de graduação no Brasil faziam parte desses grupos, o que representa 0,8% em relação ao total de matrículas daquele ano. Os dados são do Censo da Educação Superior, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).