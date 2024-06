Em 10 anos, a taxa de aprovação dos estudantes indígenas no Rio Grande do Sul permaneceu pelo menos 10 pontos percentuais abaixo da média nacional. Em 2019, último ano da pesquisa, a diferença era de quase 19 pontos percentuais, considerando Ensino Médio. Enquanto os indígenas tinham 79,2% de aprovação no Brasil, no mesmo ano, os alunos indígenas do RS tiveram 60,3% de aprovação nessa etapa de ensino. É o que mostram dados do Centro de Estudos e Dados sobre Desigualdades Raciais (Cedra).