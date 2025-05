Beira-Rio recebe visita técnica da Fifa para a Copa do Mundo Feminina de 2027

Após ser oficializado como um dos estádios da Copa do Mundo Feminina no Brasil, o Beira-Rio foi vistoriado por uma comitiva da Fifa neste domingo (11). Entre os pontos principais, esta primeira avaliação servirá para definir o número de jogos que o estádio poderá receber em 2027.

Todo processo de inspeção foi acompanhado por profissionais do Inter e pela secretária extraordinária da Copa em Porto Alegre, Débora Garcia. Os especialistas da Fifa buscaram conhecer todos os espaços do complexo e de como será a utilização durante o Mundial.

— Já conhecemos todo o potencial do estádio, mas agora é mais no detalhe, saber exatamente o que a gente pode colocar, como vai ser essa operação e estreitar os laços com o Inter, com o pessoal que faz toda a operação, e com o próprio governo que nos apoiou desde o início. Posteriormente, a gente começa a aprofundar mais nestes detalhes — apontou Valesca Araújo, head de competição e serviço às equipes da Copa do Mundo Feminina de 2027.