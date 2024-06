O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assinou na quarta-feira (26) o projeto de lei do Plano Nacional de Educação (PNE) 2024-2034. O texto foi elaborado pelo Ministério da Educação (MEC) e conta com 18 objetivos. De acordo com o MEC, a proposta deve ser encaminhada ao Congresso Nacional nesta quinta-feira (27).