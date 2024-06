A Comissão de Educação do Senado aprovou, nesta terça-feira (28), projeto que prorroga a vigência do Plano Nacional de Educação (PNE) até 31 de dezembro de 2025. O PL 5.665/2023 seguirá para análise na Câmara de Deputados, desde que não haja recurso para análise no Plenário do Senado.