Formação contínua: saiba motivos para se capacitar na Faculdade Ivoti

Manter-se atualizado na área de atuação é essencial para conhecer novas ferramentas, avanços tecnológicos e mudanças sociais. Os professores são alguns dos profissionais que precisam continuar atualizados com as novidades em instrumentos e metodologias para sala de aula.

A Lei de Diretrizes e Bases (LDB), lançada em 1996, aponta que a formação continuada é um direito dos profissionais de ensino. Somado a esta norma, em janeiro de 2025, foi criado o Programa Mais Professores para o Brasil – com intuito de aprimorar a qualificação dos educadores no País e, por consequência, a qualidade da educação nacional.

Uma organização que sempre esteve alinhada a essa visão é a Faculdade Instituto Ivoti, membro da Rede Sinodal de Educação. A instituição conta com uma proposta inovadora, já que oferece cursos de pós-graduação que atendem às demandas atuais da educação, preparando professores para os desafios da sala de aula e para as novas metodologias de ensino.