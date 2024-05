O Rio Grande do Sul é o terceiro Estado com a maior taxa de alfabetização, com 96,9% de sua população acima dos 15 anos alfabetizada. No total, são pelo menos 278,8 mil pessoas com 15 anos ou mais que não sabem ler nem escrever. Entre as unidades federativas, o RS está ao lado de São Paulo e atrás do Distrito Federal (com taxa de 97,2%), e de Santa Catarina (97,3%), somente.