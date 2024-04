Longe de conseguir cumprir a meta estabelecida há 10 anos, que era erradicar o analfabetismo no Brasil, o país tem como desafio melhorar as políticas públicas para a Educação de Jovens Adultos (EJA). Embora seja um instrumento importante para garantir a alfabetização desse público, no entanto, a EJA está encolhendo cada vez mais no Brasil.