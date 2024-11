Desigualdade de acesso entre homens brancos e mulheres negras ao ensino profissional do RS é a terceira maior do Brasil

Pesquisa do Itaú Educação e Trabalho divulgada nesta quinta-feira (7) aponta para desigualdades de acesso à educação profissional e tecnológica (EPT) entre os diferentes perfis populacionais. Tendo como base dados do Censo Escolar de 2019, o estudo indica, entre os matriculados em cursos técnicos concomitantes ou integrados ao Ensino Médio, para uma presença de homens brancos superior à de mulheres negras, por exemplo. No Rio Grande do Sul, a diferença é a terceira maior do Brasil, atrás do Espírito Santo e de Minas Gerais.