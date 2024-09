Cursos nas áreas de Saúde e de Tecnologia apresentam os maiores índices de empregabilidade, conforme levantamento conduzido entre agosto e setembro deste ano pelo Instituto Semesp, entidade que representa mantenedoras do Ensino Superior no Brasil. Graduações como Medicina, Gestão da Tecnologia da Informação (TI) e Ciência da Computação estão entre aqueles com maior percentual de egressos do Ensino Superior trabalhando na área de formação.