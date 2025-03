Edital que deixa mais de mil alunos sem transporte escolar em Uruguaiana foi aberto apenas um mês antes das aulas começarem

Faltando apenas um mês para o início do ano letivo da rede estadual, a prefeitura de Uruguaiana abriu o edital que busca empresas para o transporte escolar da zona rural do município . Até o momento, mais de um mês depois do início das aulas, não há previsão de quando os mais de mil alunos do interior do município terão acesso ao serviço.

A concorrência foi iniciada no dia 12 de janeiro e chegou a ser suspensa para ajustes no dia 22 do mesmo mês. Somente no dia 11 de fevereiro foi publicada a versão final do edital. Dois dias depois, em 13 de fevereiro, as aulas da rede estadual voltaram em Uruguaiana, sem que os alunos do interior pudessem comparecer as aulas. A rede municipal retornou mais tarde, no dia 26 de fevereiro, com o mesmo problema.