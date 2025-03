Por que o dia e a noite terão a mesma duração nesta quinta-feira

Outono começa oficialmente às 6h01min Omar Freitas / Agencia RBS

O outono começa nesta quinta-feira (20) às 6h01min. A nova estação, que segue até 20 de junho, traz consigo algumas curiosidades astronômicas. Entre elas, o equinócio, quando o dia e a noite têm a mesma duração.

O equinócio marca o início astronômico de duas estações do ano: a primavera e o outono.

— Nos equinócios, o Sol está exatamente alinhado. A Terra dá uma volta ao redor do Sol e, conforme a posição, temos diferentes iluminações. É por isso que no momento do equinócio, a duração do dia e da noite são iguais — explica Eliana Klering, professora da Faculdade de Meteorologia da Universidade Federal de Pelotas ( UFPel ).

O equinócio um fenômeno astronômico que ocorre quando os raios solares incidem perpendicularmente sobre a Linha do Equador. É causado pela inclinação do eixo da Terra e pelo movimento de translação.

Equinócio e solstícios

Conforme explica a Josina Nascimento, doutora e astrônoma do Observatório Nacional, o início das estações do ano está associado aos fenômenos astronômicos chamados solstícios (verão e inverno) e equinócios (primavera e outono).

Esses eventos astronômicos são determinados pela posição da Terra em sua órbita em torno do Sol e pela inclinação, de cerca de 23 graus, do eixo de rotação da Terra em relação ao plano de sua órbita em torno do Sol.

— Durante o verão, os raios solares incidem diretamente sobre o Hemisfério Sul. À medida que vamos nos aproximando da chegada do outono, os raios solares já estão mais voltados para o Equador terrestre e as temperaturas ficam mais amenas — explica Josina.

— No Hemisfério Sul, nós vamos caminhar para o inverno e, à medida que forem passando os dias durante o outono, nós vamos sentir as temperaturas ficando mais baixas. Há outros efeitos climáticos de acordo com cada localidade, mas o efeito astronômico é esse.

Devido à inclinação de cerca de 23 graus do eixo da Terra em relação ao seu plano de órbita, os raios solares atingem mais diretamente um hemisfério da Terra de cada vez.

Quando é verão no Hemisfério Sul, os raios solares estão incidindo diretamente neste hemisfério. Por isso, os dias são mais quentes e há mais horas de luz, tornando os dias maiores do que as noites no verão.

Por que os dias ficam maiores ou menores?

Os efeitos das estações do ano são tão maiores quanto mais distante estamos do equador terrestre. Nas localidades próximas ao equador terrestre, o comprimento dos dias é praticamente o mesmo durante todo o ano e a diferenciação vai ficando cada vez maior, sendo máxima nos pólos.

Com relação às mudanças trazidas pelo outono, Josina destaca o comprimento dos dias, ou seja, a quantidade de tempo que o sol fica acima do horizonte.

— No dia da entrada do verão nós temos o maior dia e a menor noite. Os dias vão ficando cada vez menores e as noites cada vez maiores até que na chegada do outono temos o comprimento dos dias praticamente iguais ao comprimento da noite. E as noites continuam crescendo e os dias diminuindo até que na entrada do inverno temos a maior noite e o menor dia — destaca.

Nascer e pôr do sol

Outro efeito fácil de observar é o local onde o sol nasce e o local onde o sol se põe.

Nos equinócios, o Sol nasce no ponto cardeal Leste e se põe no ponto cardeal Oeste, depois se afasta desses pontos, sendo que os afastamentos máximos ocorrem nos solstícios.

Nem sempre outono começa no dia 20 de março

Mas nem sempre o outono chega no dia 20 de março.

O primeiro ponto que precisamos observar é o fuso horário. Quando o instante do equinócio é próximo do início do dia em um fuso, a data muda nos fusos de hora menor.

O Brasil, por sua imensa extensão em área, tem quatro fusos horários, então em alguns anos a data do equinócio é diferente dentro do mesmo país.

Do ponto de vista mundial, é comum que a data seja uma em alguns países e seja outra em outros por causa do fuso horário, uma vez que os equinócios (e também os solstícios) acontecem em um instante.

— Isso ocorre porque esse ponto que o sol cruza o equador celeste vai mudando lentamente com o passar dos anos. Esse movimento é chamado de precessão dos equinócios — explica a astrônoma.

Outros outonos

Na maioria dos anos, o início do outono ocorre em 20 de março aqui no Brasil. No entanto, em alguns anos pode ser no dia 19 de março, como por exemplo em 2028, 2032, 2036 e 2040 e o horário vai ser bem próximo do final do dia.