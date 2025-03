Sexta-feira será marcada pela presença de sol e nebulosidade no RS

Porto Alegre deve registrar uma sexta-feira (21) de tempo firme e quente. André Ávila / Agencia RBS

A presença de sol entre nuvens deve predominar durante toda a sexta-feira (21) no Rio Grande do Sul. Apesar do aumento da nebulosidade em praticamente todo o Estado, não há previsão de chuva para as regiões.

O destaque fica para a elevação da temperatura ao longo do dia e para a sensação de abafamento, principalmente entre a faixa central, norte e oeste do território gaúcho.

Em Porto Alegre, a manhã começa com índices próximos aos 16ºC e, com o passar das horas, podem chegar aos 31ºC. Em Santa Rosa, no Noroeste, as mínimas atingem os 20ºC, já as máximas, os 32ºC. Em Uruguaiana, na Fronteira Oeste, a temperatura alcança os 34ºC.

Conforme a Climatempo, a tendência é de que as áreas de instabilidade retornem ao Rio Grande do Sul no final de semana. Isso porque a circulação de umidade, associada a formação de um sistema de baixa pressão, deve favorecer a formação de nuvens carregadas.

No sábado (22), há previsão de pancadas de chuva com moderada a forte intensidade, as quais podem vir acompanhadas por raios, rajada de vento e eventual queda de granizo nas Missões, Fronteira Oeste, Planalto, parte da Campanha e do Sul.

Veja a previsão para a sua região nesta sexta-feira:

Região Metropolitana

Dia ensolarado, sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto. Em Porto Alegre, a temperatura varia entre 16ºC e 31ºC.

Campanha

Sol deve aparecer entre nuvens durante o dia. Noite com nebulosidade. Em Bagé, a mínima atinge 19ºC e a máxima, 30ºC.

Fronteira Oeste

Sexta-feira de sol entre nuvens. À noite, nebulosidade permanece. Em Uruguaiana, os termômetros ficam entre 19ºC e 34ºC.

Litoral Norte

Região deve observar sol entre algumas nuvens. Não chove. Em Capão da Canoa, a temperatura fica entre 16ºC e 26ºC.

Litoral Sul

Sol aparece entre nuvens durante o dia. À noite, nebulosidade continua, mas não chove. Em Rio Grande, a mínima atinge 20ºC e a máxima, 27ºC.

Região Central

Dia de sol, com aumento de nuvens a partir da tarde. Não há previsão de chuva. Em Santa Maria, os termômetros ficam entre 17ºC e 31ºC.

Região Noroeste

Previsão indica que o dia será de sol, com aumento de nuvens à tarde. Nebulosidade persiste à noite, mas não chove. Em Santa Rosa, a temperatura varia entre 20ºC e 32ºC.

Região Norte

Sexta-feira começa ensolarada, com aumento de nuvens a partir da tarde. Não há previsão de chuva. Em Passo Fundo, a mínima atinge 16ºC e a máxima, 30ºC.

Região Sul

Região deve observar sol entre nuvens durante a manhã e a tarde. À noite, o céu fica com muita nebulosidade, mas não chove. Em Canguçu, a temperatura varia entre 18ºC e 27ºC.

Serra

Dia de sol com aumento de nuvens no período da tarde. Não chove. Em Bento Gonçalves, os termômetros variam entre 15ºC e 28ºC.

*Produção: Carolina Dill

É assinante, mas ainda não recebe as newsletters com assuntos exclusivos? Clique aqui e inscreva-se para ficar sempre bem informado!